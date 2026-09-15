Roma, Gasperini: "Nostra rosa è più indietro rispetto alle altre che fanno Champions”

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Gian Piero Gasperini avverte sui rischi della Champions: le coppe sottraggono energie e aumentano il pericolo di infortuni per la Roma e per le altre big

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino, grazie alla quale è salito in testa alla classifica. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Lo scudetto quanto dipende dal cammino in Champions? Quanto gioca questo fattore?

"La Champions toglie tante energie. Il rischio più grande è legato agli infortuni, magari giochi a Istanbul in uno stadio così e io che guardo ci metto qualche giorno a recuperare, figuriamoci loro che giocano. La negatività delle coppe è per gli infortuni, che rischi di perdere più partite. Da qui nasce la necessità di avere una rosa più lunga: noi, rispetto alle altre della Champions, siamo rimasti un po' più indietro. Ma siamo bravi e fortunati e non avremo infortuni (ride, ndr)".

Che risposta è la vittoria contro il Torino?

"Avevamo un vestito diverso dalle ultime gare, ma comunque valido. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non siamo stati molto precisi negli ultimi 20 metri ma abbiamo fatto un bel gol. La ripresa è stata più sofferta per merito del Toro, hanno alzato il livello anche con i cambi e abbiamo tirato fuori le unghie per reggere l'urto. E lo abbiamo fatto con forza: non era facile, c'era fatica. Ci è mancata la capacità di creare, c'erano gli spazi per farlo. Il gol a tempo scaduto ha sigillato la gara, abbiamo dimostrato di avere temperamento e carattere".