Retroscena Conte: era stato valutato da un club di Premier League

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Antonio Conte, dopo l'addio al Napoli, non ha ancora trovato una nuova panchina. In questi giorni ci ha pensato il Newcastle.

Il Newcastle ha già individuato il principale candidato per raccogliere l'eredità di Eddie Howe, che ha deciso di lasciare la panchina dei Magpies e prendersi una pausa dal calcio. Secondo quanto riportato da The Athletic, il favorito numero uno è Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'Al-Ahli, con il quale il club inglese avrebbe già avviato una trattativa in fase avanzata.

Accordo raggiunto grazie al PIF

L'accordo tra le parti sarebbe vicino alla definizione e la scelta del tecnico tedesco sarebbe legata anche al suo percorso di crescita internazionale. Jaissle ha conquistato una grande reputazione in Arabia Saudita grazie ai risultati ottenuti con l'Al-Ahli, capace di vincere per due volte consecutive la Champions League asiatica, nel 2025 e nel 2026. Un fattore che potrebbe agevolare la chiusura dell'operazione è il legame diretto tra i due club: sia Newcastle sia Al-Ahli sono infatti controllati in larga parte dal Public Investment Fund (PIF) saudita, elemento che potrebbe rendere più semplici i contatti e accelerare il trasferimento dell'allenatore.

Anche Conte era stato valutato

Prima di puntare con decisione su Jaissle, la dirigenza dei Magpies aveva valutato anche altri profili di grande prestigio. Tra i nomi presi in considerazione figurano Antonio Conte, reduce dall'esperienza al Napoli, e Kieran McKenna. La scelta, però, sembra orientarsi verso Jaissle, un allenatore giovane, ambizioso e già abituato a lavorare all'interno di un progetto sostenuto da importanti investimenti. Il Newcastle punta così a dare continuità alla propria crescita, affidandosi a un tecnico considerato emergente ma con già importanti successi internazionali alle spalle.