Sondaggio - Il Napoli batte 3-0 il Pisa: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

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Oggi alle 14:15Brevi
di Davide Baratto

Triplice fischio all'Arena Garibaldi con un Napoli che conquista l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri battono 3-0 il Pisa e con un solo punto all'ultima giornata potranno chiudere il proprio campionato al secondo posto in classifica. Reti di McTominay, Rrahmani e Hojlund.

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