Sondaggio - Il Napoli batte il Milan, chi è il migliore in campo? Vota qui!

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Oggi alle 22:50Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli batte anche il Milan e torna al secondo posto in classifica! Una gara molto equilibrata viene decisa da un esterno potentissimo di Politano che batte Maignan al 78'! 

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