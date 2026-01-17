SONDAGGIO - Il Napoli passa sul Sassuolo! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Vittoria per il Napoli nella sfida al Sassuolo delle ore 18, a decidere il duello è la prima rete stagionale di Stanislav Lobotka che sfrutta le prime fiammate e al sesto insacca dietro la porta difesa da Muric. Il primo tempo è ben gestito dal Napoli che praticamente non rischia mai. Sfiora il raddoppio Di Lorenzo di testa.

Nella seconda frazione il Napoli gestisce ma perde due pedine: fuori Elmas e Rrahmani per infortunio. Il Sassuolo ci prova ma M.Savic si sporca i guanti solo in occasione del tiro di Lipani. Gli azzurri soffrono nel finale con scarsa benzina, ma portano a casa 3 punti fondamentali e non abbandonano il treno scudetto.

Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!