SONDAGGIO - Il Napoli passa sul Sassuolo! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!
TuttoNapoli.net
Vittoria per il Napoli nella sfida al Sassuolo delle ore 18, a decidere il duello è la prima rete stagionale di Stanislav Lobotka che sfrutta le prime fiammate e al sesto insacca dietro la porta difesa da Muric. Il primo tempo è ben gestito dal Napoli che praticamente non rischia mai. Sfiora il raddoppio Di Lorenzo di testa.
Nella seconda frazione il Napoli gestisce ma perde due pedine: fuori Elmas e Rrahmani per infortunio. Il Sassuolo ci prova ma M.Savic si sporca i guanti solo in occasione del tiro di Lipani. Gli azzurri soffrono nel finale con scarsa benzina, ma portano a casa 3 punti fondamentali e non abbandonano il treno scudetto.
Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!
Pubblicità
Brevi
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
LiveStellini in conferenza: "Servono giocatori dal mercato! Preoccupati per le prossime. Sugli infortunati..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com