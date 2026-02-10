SONDAGGIO - Lobotka condanna il Napoli, va avanti il Como! Chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu

È la maledetta lotteria dei rigori a condannare il Napoli all'eliminazione in Coppa Italia a favore del Como di Cesc Fabregas: dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, i calci di rigore decretano il passsaggio del turno ai giovani guidati da Fabregas. Sbagliano Lukaku e Perrone, ma è Butez ad avere la meglio su Lobotka. Prestazione comunque positiva per la squadra di Antonio Conte che non rischia mai durante tutta la gara.

