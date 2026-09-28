Italia incontenibile! Turchia dominata: è 0-3 a fine 1T

L'Italia torna in campo dando una risposta fortissima dopo la brutta sconfitta con il Belgio: allo stadio di Bursa è 3-0 per gli azzurri dopo 45 minuti. La squadra di Roberto Mancini domina la Turchia e dà spettacolo. il primo gol di Bastoni arriva su sviluppi di calcio d'angolo, le reti di Frattesi e Kayode sono invece la perfetta chiusura di bellissime azioni manovrate. Ora la Nazionale è chiamata a gestire il vantaggio ed anche le energie in vista dei prossimi impegni.