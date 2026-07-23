UANM, riunione operativa a Dimaro: definito il programma per il Centenario

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La UANM organizza a Dimaro la serata dedicata al Centenario del Napoli.

DIMARO – Proseguono i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate azzurra. Il gruppo dirigenziale e operativo dell'Unione Azzurra nel Mondo (UANM) si è riunito a Dimaro per mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi dell'evento dedicato al Centenario, in programma venerdì sera alle ore 20 presso l'Hotel San Camillo. Alla riunione hanno preso parte il Presidente Onorario Pietrangelo Chierchia, il Vice Presidente UANM Rosario Avenia e l'Addetto Stampa Roberto Stanzione, che hanno affrontato tutti gli aspetti legati all'organizzazione della serata, con l'obiettivo di celebrare nel migliore dei modi un traguardo storico per il mondo dei tifosi azzurri.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e coordinamento tra i dirigenti dell'associazione, confermando la volontà di offrire un evento all'altezza dell'importanza del Centenario, all'insegna della passione, dell'identità e dell'unità che da sempre contraddistinguono la grande famiglia dell'Unione Azzurra nel Mondo. L'appuntamento è fissato per venerdì alle ore 20 presso l'Hotel San Camillo di Dimaro, dove soci, ospiti e tifosi azzurri saranno protagonisti di una serata speciale dedicata alla storia e ai valori del Napoli e della UANM.