Vittoria con l'amaro in bocca: Rrahmani, Politano ed Elmas si fermano per infortunio

Il Napoli torna a vincere in campionato ma resta con l'amaro in bocca per l'emergenza infortuni: in una situazione già complicata - con Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, David Neres, Meret ai box - oggi contro il Sassuolo si sono fermati altri tre calciatori. Elmas, Politano e Rrahmani hanno chiesto la sostituzione: se per il primo potrebbe trattarsi di un problema di lieve entità, per l'italiano e il kosovaro si tratta di guai muscolari e bisognerà valutare l'entità dello stop.