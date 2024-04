Zaniolo sarà di nuovo sul mercato: separato in casa all'Aston Villa, i tifosi lo vogliono via

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI VINCE DI MISURA A PALERMO: AGGANCIATO IL PISA AL 3° POSTO Il Napoli Primavera ha battuto il Palermo per 1-0 nella 24esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo "Pasqualino" di Carini. Il Napoli Primavera ha battuto il Palermo per 1-0 nella 24esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo "Pasqualino" di Carini. LE ALTRE DI A ROMA, DE ROSSI SORRIDE: RECUPERATO IL PENULTIMO TASSELLO, UN SOLO ASSENTE NEL DERBY (ANSA) - ROMA, 04 APR - Nell'allenamento di questa mattina Daniele De Rossi (che domani parlerà alla vigilia del derby alle 10.30) recupera Rasmus Kristensen. Il calciatore si era fermato per un problema muscolare e oggi è tornato ad allenarsi con il resto... (ANSA) - ROMA, 04 APR - Nell'allenamento di questa mattina Daniele De Rossi (che domani parlerà alla vigilia del derby alle 10.30) recupera Rasmus Kristensen. Il calciatore si era fermato per un problema muscolare e oggi è tornato ad allenarsi con il resto...