100 presenze in azzurro, ora il 2006 Gambardella può lasciare il Napoli per la Serie C
Dopo sei anni passati nel vivaio azzurro, 100 presenze e due goal con la Primavera, Vittorio Gambardella (20) è prossimo a lasciare il Napoli. L'aitante difensore centrale, legato al Napoli da un contratto biennale, ha riscosso l'interesse di Trento e Savoia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. Ma non si tratterebbe di un addio, visto che le società stanno trattando sulla base di un prestito secco.
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