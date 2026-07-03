100 presenze in azzurro, ora il 2006 Gambardella può lasciare il Napoli per la Serie C

100 presenze in azzurro, ora il 2006 Gambardella può lasciare il Napoli per la Serie CTuttoNapoli.net
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Ieri alle 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Vittorio Gambardella è un difensore centrale classe 2006 cresciuto nel Napoli, club nel quale milita da ormai sei ani. Ci sono Trento e Savoia su di lui.

Dopo sei anni passati nel vivaio azzurro, 100 presenze e due goal con la Primavera, Vittorio Gambardella (20) è prossimo a lasciare il Napoli. L'aitante difensore centrale, legato al Napoli da un contratto biennale, ha riscosso l'interesse di Trento e Savoia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. Ma non si tratterebbe di un addio, visto che le società stanno trattando sulla base di un prestito secco.

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