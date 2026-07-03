100 presenze in azzurro, ora il 2006 Gambardella può lasciare il Napoli per la Serie C

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Ieri alle 16:00 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Vittorio Gambardella è un difensore centrale classe 2006 cresciuto nel Napoli, club nel quale milita da ormai sei ani. Ci sono Trento e Savoia su di lui.