Allegri ha preso un impegno con ADL su un aspetto: riguarda anche De Bruyne e Lukaku

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Dopo l'annuncio ufficiale, Allegri inizierà a valutare l'attuale organico del Napoli prima di dare il via libera al mercato.

L'ufficialità di Massimiliano Allegri potrebbe sbloccare alcuni movimenti in casa Napoli, ma non cambierà la linea tracciata dal club per questa sessione di mercato. Secondo La Repubblica, il tecnico livornese, finora rimasto dietro le quinte in attesa dell'annuncio, ha concordato con Aurelio De Laurentiis di analizzare attentamente la rosa prima di indicare eventuali interventi.

Le prime valutazioni riguardano De Bruyne e Lukaku

Come riferisce Il Mattino, Allegri vuole capire quali giocatori possano essere realmente funzionali al suo progetto tecnico prima di prendere decisioni definitive. Le attenzioni dell'allenatore saranno rivolte soprattutto ai due grandi nomi del Belgio, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che saranno osservati con particolare interesse in vista della prossima stagione per stabilire il loro ruolo all'interno del nuovo Napoli.