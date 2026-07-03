Calciomercato Napoli, la priorità è sfoltire: solo un club in Serie A ha una rosa più ampia

Calciomercato Napoli, la priorità è sfoltire: solo un club in Serie A ha una rosa più ampiaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 15:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Una rosa XL. È quella che Massimiliano Allegri trova al Napoli, e che dovrà modellare sulle sue idee tattiche, anche in base alle cessioni, oltre che ovviamente ai nuovi innesti nei piani di Aurelio De Laurentiis.

Solo il Sassuolo ha una rosa più ampia del Napoli

Complici i ritorni dai prestiti, e considerando soltanto giocatori in età da prima squadra, di fatto Allegri trova una rosa tra le più ampie della Serie A: soltanto il Sassuolo (47 giocatori) supera il Napoli, che invece va a braccetto con la Fiorentina. NAPOLI (46 giocatori)

Portieri: Contini, Ferrante, Meret, Milinkovic-Savic, Turi.

Difensori: Beukema, Buongiorno, D'Avino, Di Lorenzo, Gutierrez, Marianucci, Marin, Mazzocchi, Obaretin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, De Bruyne, Folorunsho, Gilmour, Hasa, Iaccarino, Lobotka, McTominay, Russo, Saco, Vergara, Zerbin.

Attaccanti: Alisson Santos, Ambrosino, Cheddira, Cioffi, Giovane, Hojlund, Lang, Lindstrom, Lucca, Lukaku, Neres, Ngonge, Politano, Rao, Sgarbi, Vigliotti.