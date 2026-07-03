Retroscena Allegri: poteva arrivare già nel 2013, ma si liberò quando ADL prese Benitez

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Massimiliano Allegri è da sempre nella testa del presidente Aurelio De Laurentiis. Era la prima scelta anche nel 2013, prima di Benitez.

L'annuncio di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli rappresenta anche il punto d'arrivo di una lunga storia di stima reciproca. Già diversi anni fa, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva raccontato pubblicamente di aver provato a convincere il tecnico livornese a sposare il progetto partenopeo. In una celebre intervista rilasciata a El País nel 2017, il patron azzurro aveva spiegato come Allegri fosse la sua prima scelta già prima dell'accordo con Rafa Benitez, senza però riuscire a trovare il timing giusto per chiudere l'operazione. "Ne ero innamorato quando allenava il Milan", svelò De Laurentiis, ricordando di aver contattato più volte l'allenatore nel tentativo di portarlo a Napoli. Mese dopo mese, però, la risposta era sempre la stessa: bisognava attendere. "Un giorno gli chiesi di venire al Napoli. Lo chiamai, mese dopo mese, ma rispondeva che c’era da aspettare". Di fronte all'impossibilità di sbloccare la situazione, il presidente decise allora di virare sul tecnico spagnolo, alla fine rimasto in Campania dal 2013 al 2015. "Sembrava un napoletano, era simpatico, ci invitò a mangiare… Così gli facemmo il contratto".

Allegri poteva arrivare al Napoli già nel 2013

Questa storia, però, riserva un curioso retroscena. Una volta rientrato a Roma da Londra dopo aver chiuso l'accordo con Benitez, De Laurentiis ricevette una telefonata proprio da Allegri. "Presidente, adesso posso", gli disse Max. Ormai, suo malgrado, era troppo tardi. A distanza di anni, quel matrimonio soltanto sfiorato è finalmente diventato realtà, chiudendo un cerchio iniziato molto tempo fa e facendo quindi felici tanto ADL quanto Allegri.