Il 2012 Tambaro sceglie Giuffredi come agente: è il gioiellino del Napoli

Napoli, il gioiellino Mario Tambaro, classe 2012, sceglie Giuffredi come agente. Seguito dai top club europei

Il Napoli ha un nuovo talento che inizia a far parlare di sé: Mario Tambaro, classe 2012, ha scelto Mario Giuffredi come agente. Il giovanissimo, definito un enfant prodige napoletano, è un nome che sta già attirando l’attenzione del calcio europeo, in una fase in cui il club azzurro vuole difendere uno dei suoi prospetti più interessanti.

Giuffredi come agente

Lo Nicolò Schira sui social. Il ragazzo è seguito da alcuni dei principali club europei, che vorrebbero assicurarselo e che si stanno già muovendo per capire quali siano le possibilità di avvicinarlo. Un interesse che racconta il valore del talento, cresciuto a Napoli e già considerato uno dei più promettenti della sua generazione.

Il Napoli vuole tenerlo

Dal canto suo, il Napoli punta a tenerselo stretto. La società conosce le qualità del ragazzo e vuole evitare che possa finire altrove, preservando un patrimonio costruito nel settore giovanile. Il quadro, naturalmente, è ancora tutto da definire: trattandosi di un classe 2012, si parla di un percorso di lungo periodo, in cui conteranno sia la crescita sul campo sia le scelte della famiglia e dell’entourage. Come conclude lo stesso Schira, di Tambaro si parlerà presto, e il suo nome è destinato a tornare nelle cronache di mercato e di campo nei prossimi anni.

Chi è Tambaro? Dazn scrive di lui: "Con il Napoli indossa il numero 10 e può incidere maggiormente negli ultimi metri, ma in Nazionale Battisti lo sta utilizzando soprattutto da regista. È un centrocampista al quale piace ricevere il pallone e partecipare alla costruzione. Tra le qualità emerse nelle sue prestazioni ci sono tecnica, visione di gioco, personalità e capacità di calcio dalla distanza. La gara contro il Qatar ha mostrato anche la sua capacità di cambiare gioco e trovare rapidamente gli attaccanti tra le linee".