Il futuro di Varela dipende anche da Lucca: l'intreccio di gennaio

Calciomercato Napoli, per Varela serve prima vendere Lucca, ma il suo ingaggio è fuori portata per le italiane. Possibile acquisto subito

Il Napoli ha di fronte a sé varie piste per rinforzare l’attacco in vista di gennaio, e tra queste c’è Gustavo Varela del Monza. L’assalto all’attaccante, però, ha un requisito fondamentale: raccogliere le risorse necessarie. Per questo la società dovrà innanzitutto lavorare sulle uscite, a cominciare da quella di Lorenzo Lucca.

Vendere Lucca, il nodo da sciogliere

Come scrive TuttoMercatoWeb, il passaggio chiave è riuscire a cedere il centravanti, possibilmente a titolo definitivo o almeno con una garanzia di incasso per l’estate. Il problema è che i parametri contrattuali del giocatore sono fuori portata praticamente per tutte le squadre italiane che potrebbero ambire a lui. Una difficoltà concreta, che rende più complicato liberare risorse e spazio e che richiederà una ricerca di soluzioni anche fuori dai confini nazionali o formule creative con il club acquirente.

L’idea: acquisto subito, Varela al Monza fino a giugno

Per risparmiare qualche milione su Varela, gli azzurri potrebbero tentare la carta dell’acquisto immediato, lasciando il giocatore al Monza in prestito secco fino a giugno. Una formula che consentirebbe di ammortizzare l’investimento e di anticipare la concorrenza, ma che non risolverebbe nell’immediato l’esigenza tecnica del presente. Resta da capire se il Monza accetterà una soluzione di questo tipo e se il Napoli riuscirà a incastrare entrate e uscite nei tempi stretti della finestra invernale, in una sessione in cui il reparto offensivo è chiamato a un cambio di passo.