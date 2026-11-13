Varela-mania: anche United e Barcellona lo stanno monitorando
Il nome di Varela continua a raccogliere consensi tra i principali club europei. Il centrocampista, finito nel mirino del Napoli, sarebbe infatti seguito anche da altre società di primo piano, interessate a valutarne da vicino le caratteristiche e le potenzialità. La concorrenza per assicurarsi il giocatore potrebbe dunque essere particolarmente folta nelle prossime settimane.
A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube: "Varela piace anche alla Juve, è venuto a visionarlo anche il Manchester United. Pare l'abbia visionato anche il Barcellona nelle scorse settimane e lunedì prossimo ci saranno osservatori contro la Fiorentina".
Nonostante l'interesse di diverse big europee, il Napoli continuerebbe a mantenere una posizione importante nella corsa al calciatore. Secondo quanto riferito da Schira, infatti, il club azzurro sarebbe ancora davanti alle concorrenti. Il Monza però chiede 30 milioni.
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