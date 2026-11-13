Ag. Esposito: "Sarebbe perfetto in un tridente con Vergara e Hojlund"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Seba Esposito, attaccante della Nazionale nel mirino del Napoli ieri protagonista a San Siro contro la Francia nonostante il penalty fallito: "Come ho vissuto i due rigori degli Esposito? Non ho visto nessuno dei due rigori di Pio e Sebastiano. Ero anche a cena con Salvatore Esposito. Capivamo in base alle reazioni degli altri che erano con noi a tavola. Pio sentiva la responsabilità della partita. Aver segnato quel rigore contro la Francia toglieva il pensiero del rigore della Bosnia. Pio ha una lunga carriera, può migliorare statistiche con Nazionale e club. Io non guardo le pagelle, so come ragionano i giornalisti, che non si limitano a guardare la prestazione, ma anche episodi, dettagli. La prestazione di Sebastiano è stata saggia a livello tattico. Ha giocato in posizioni di campo non suoi. Mi dispiace che i giornalisti non si limitano a questo, ma si limitano a guardare il rigore sbagliato.

Per sbagliare quel rigore, devi avere il coraggio di batterlo. Sull'1-1, contro quel portiere (Maignan ndr) e contro quella Nazionale, devi avere coraggio. Io mi sarei arrabbiato con Sebastiano se non avesse avuto il coraggio di andare dal dischetto. Sebastiano Esposito e Vergara insieme con Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male. Però non facciamo i direttori del Napoli né gli allenatori del Napoli. Aiutare il Napoli portando Sebastiano Esposito? Io non mi sono mai sottratto ad aiutare il Napoli e mai lo farò. Al tempo stesso non sono io che vado a insistere per far prendere quel tipo di giocatore".