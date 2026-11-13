Ag. Doumbia: "Manna mi aveva chiamato quando era nella Juve U23"

Il Napoli aveva pensato a Issa Doumbia, centrocampista che l’Italia di Mancini sta valorizzando con la maglia azzurra. Lo ha confermato il suo agente, Cheikh Sadibou, che ha raccontato i contatti con gli azzurri, il legame con lo Sporting e la clausola da 80 milioni che rende oggi complicato qualsiasi ritorno in Serie A.

“Manna lo voleva già alla Juve Under 23”

Intervenuto a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Sadibou ha ricordato che Doumbia è partito titolare a Bologna contro la Turchia: “Si vede che Mancini crede in lui”. Sul Napoli è stato esplicito: “Confermo che il Napoli mi ha chiamato: Manna lo voleva già quando il ragazzo era nella Juve Under 23”. Poi la precisazione: “Un conto è fare una chiacchierata e un’altra è fare un’offerta. E per fare un’offerta, ci vuole sempre l’ok della proprietà”. Su Italia-Francia ha detto: “Non ci avrei scommesso 50 centesimi per un risultato del genere”, raccontando la festa dello stadio con la famiglia del giocatore.

Lo Sporting e la clausola da 80 milioni

L’agente ha spiegato che lo Sporting ha seguito Doumbia per un anno intero e avrebbe voluto prenderlo già a gennaio dello scorso anno, ma il Venezia puntava alla Serie A e si è preferito aspettare la fine della stagione. Il club portoghese crede nel suo potenziale, tanto da inserire una clausola da 80 milioni valida da luglio 2027. Riportarlo in Italia oggi, ha ammesso, può sembrare complicato. Sadibou ha infine ricordato un passato fatto di Serie B e Lega Pro, che a suo giudizio rende comprensibile l’esitazione di chi avrebbe dovuto pagare la cifra richiesta dal Venezia. Per il Napoli resta un nome del passato.