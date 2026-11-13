Occhio a Meret: è in scadenza e ci pensa una big italiana a zero

Alex Meret è in scadenza, come ogni due stagioni. II rinnovo con il Napoli di un anno e mezzo fa è ora di nuovo sotto giudicato, anche perché la stagione del Napoli non sta andando come De Laurentiis ha preventivato all'inizio. Non è impossibile che l'Inter, che a sua volta sta valutando il lavoro di Josep Martinez, non possa decidere che a giugno non sia lui da aggiungere a Ivan Provedel per il reparto. A scriverlo e a fare il punto della situazione è la redazione di Tuttomercatoweb.

Incontro entro fine anno

Nelle prossime settimane ci sarà un summit fra le parti per capire quali sono le richieste -attualmente guadagna 2,7 milioni di euro - e l'idea del club che, in questa fase, non è ancora chiara. Non è da escludere una proposta al ribasso.