Accostato al Napoli, Luis Alberto fa una scelta sorprendente: è fatta per l'addio alla Lazio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le idee del Napoli per la prossima stagione, stando a quanto riportato da più di un quotidiano nelle ultime settimane, ci sarebbe anche Luis Alberto. Un nome, in mezzo a tanti, che ora possiamo depennare. Il centrocampista della Lazio, infatti, sta definendo in queste ore il suo futuro all'Al Duhail, un club qatariota.

Questo è quanto si legge sul sito dell'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Dopo aver annunciato di non far parte del futuro della società, sul centrocampista è arrivato l’interesse dal Qatar. La Lazio infatti è in contatto continuo con l’Al-Duhail per provare a chiudere. La cifra dell’affare è sui 10 milioni di euro e non restano molti dettagli da sistemare".