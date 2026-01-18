Accostato al Napoli, Moretto: "Joao Gomes in cima alla lista dell'Atletico, ma operazione non facile"

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, è intervenuto attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "L’Atletico sta cercando un sostituto a Conor Gallagher, che ha già firmato ed è ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham, 40 milioni di euro. Sta cercando un centrocampista un po’ con quelle caratteristiche, vi abbiamo fatto il nome di Joao Gomes. Ma Joao Gomes non è un obiettivo semplice, anche se vi confermo che è tra i primissimi obiettivi dell’Atletico.

Matteo Alemani, il direttore sportivo dell’Atletico, è innamorato di Joao Gomes e sta parlando con il Wolverhampton e con l’entourage del giocatore per capire se ci sono le condizioni per poterlo portare a Madrid già a gennaio. Ma non è un’operazione semplice. In lista per l’Atletico ci sono altri anche altri calciatori, tra cui Mark Casado del Barcellona, ma anche Ederson dell’Atalanta, perché l’Atletico sicuramente stima Ederson da diverso tempo. Adesso Ederson ha un contratto in scadenza nel 2027 e Matteo Alemani ha buttato un occhio anche su questa situazione, perché sarebbe il tipo di calciatore che eventualmente potrebbe interessare a all’Atletico”.