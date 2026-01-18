Olivera può dire addio a gennaio! Dalla Spagna: "Trattativa in corso con un club di Premier"
Il ds azzurro Giovanni Manna lavora per rinforzare il Napoli nella finestra invernale, ma il mercato a saldo zero impone prima delle uscite. La lista dei giocatori sacrificabili, nei prossimi giorni alcune cessioni potrebbero sbloccare le manovre in entrata e dare margine d’azione alla dirigenza azzurra.
Tra i nomi finiti sul tavolo delle possibili partenze c’è anche Mathías Olivera. Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista di AS Eduardo Burgos, il terzino uruguaiano è nel mirino del Nottingham Forest, che avrebbe avviato i contatti con il Napoli per portarlo in Premier League già a gennaio: "L'estate scorsa si è parlato seriamente di un suo ingresso in squadra. All'epoca il Napoli rifiutò, perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni".
Tema Mathías Olivera.— Eduardo Burgos (@edu17burgos) January 18, 2026
El verano pasado llegaron a haber charlas importantes sobre su incorporación.
En ese momento el Nápoles se negó porque era capital para Conte. Ahora es diferente.
El Nottingham Forest negocia su traspaso. Se podría definir en los próximos días. https://t.co/UOlD6heykD pic.twitter.com/siPfZHC6Xf
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro