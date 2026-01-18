Ultim'ora Olivera può dire addio a gennaio! Dalla Spagna: "Trattativa in corso con un club di Premier"

Il ds azzurro Giovanni Manna lavora per rinforzare il Napoli nella finestra invernale, ma il mercato a saldo zero impone prima delle uscite. La lista dei giocatori sacrificabili, nei prossimi giorni alcune cessioni potrebbero sbloccare le manovre in entrata e dare margine d’azione alla dirigenza azzurra.

Tra i nomi finiti sul tavolo delle possibili partenze c’è anche Mathías Olivera. Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista di AS Eduardo Burgos, il terzino uruguaiano è nel mirino del Nottingham Forest, che avrebbe avviato i contatti con il Napoli per portarlo in Premier League già a gennaio: "L'estate scorsa si è parlato seriamente di un suo ingresso in squadra. All'epoca il Napoli rifiutò, perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni".