Napoli su Fortini, ma la Roma è in pole: c'è la prima offerta, la Fiorentina chiede il doppio

vedi letture

La Roma monitora il mercato. La squadra di Gian Piero Gasperini è alla ricerca di nuovi innesti che possano alzare il tasso tecnico della squadra ma soprattutto che posano dare alternative al tecnico in vista di questa seconda parte di stagione. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino di Ricky Massara per il reparto offensivo ma nelle ultime ore il club della capitale starebbe lavorando anche per acquisire un giocatore per la corsia laterale di sinistra.

Il nome più indiziato in questi giorni sembra essere sempre quello di Niccolò Fortini. II laterale classe 2006 cresciuto nel vivaio della Fiorentina, con cui quest'anno ha disputato già 20 gare in prima squadra è nel mirino da tempo ma va registrato anche l'interesse di diverse squadre del campionato italiano a partire dalla Juventus fino ad arrivare al Napoli. La concorrenza complicherebbe e non poco i piani dei giallorossi che però vogliono cercare di arrivare alla conclusione della trattativa.

La prima offerta da otto milioni di euro è stata considerata insufficiente da parte dei viola che vogliono una cifra pari a 15 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per arrivare alla chiusura dell'operazione ne potrebbero bastare 12-13 milioni.