Lucca in uscita, Schira: "Il Napoli tratta con due club, la formula dell'operazione"

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che ormai non rientra più nei piani di Antonio Conte e che potrebbe lasciare dopo nemmeno sei mesi l'azzurro. Pisa e Nottingham Forest hanno avviato i contatti con il Napoli per l'ex Udinese.

I due club stanno valutando la possibilità di ingaggiare l’attaccante con la formula del prestito di sei mesi. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.