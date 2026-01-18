Lucca in uscita, Schira: "Il Napoli tratta con due club, la formula dell'operazione"
Arrivano aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che ormai non rientra più nei piani di Antonio Conte e che potrebbe lasciare dopo nemmeno sei mesi l'azzurro. Pisa e Nottingham Forest hanno avviato i contatti con il Napoli per l'ex Udinese.
I due club stanno valutando la possibilità di ingaggiare l’attaccante con la formula del prestito di sei mesi. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.
#Pisa and #NottinghamForest have opened talks with #Napoli to try to sign Lorenzo #Lucca on a 6-months loan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026
