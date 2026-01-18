Mainoo definitivamente sfumato, Romano: "Il Napoli ci ha provato, ma non parte più"
Il Napoli ha lavorato a lungo per portare Kobbie Mainoo in azzurro, ma l’operazione non è mai decollata. A chiarirlo è Fabrizio Romano: il centrocampista aveva aperto al trasferimento in prestito secco già a fine agosto, formula unica accettata dallo United e dallo stesso giocatore (rientro previsto nell’estate 2026).
A frenare tutto, però, sono stati il blocco del mercato e soprattutto il cambio in panchina a Manchester: con l’arrivo di Michael Carrick, lo United ha puntato sui prodotti dell’Academy. Mainoo è partito titolare al debutto del nuovo tecnico, brillando contro il City e chiudendo di fatto ogni uscita.
