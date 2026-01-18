Sterling freddo, Romano: "Non è una priorità e c'è il nodo formula"

Il Napoli batte il Sassuolo, ma l'emergenza infortuni si fa più forte e nel post-partita Antonio Conte - tramite la voce del vice Stellini - chiarisce la forte necessità di rinforzi. Il club azzurro cerca innesti in attacco e negli ultimi giorni si è parlato di nuovo di Raheem Sterling.

Tuttavia, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea non può concederlo in prestito. Andrebbe acquistato e, oggi, non è una priorità per il Napoli. Resta una possibile occasione di fine mercato, se saltassero gli obiettivi principali.