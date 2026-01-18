Non solo la Roma, su Lang c'è un altro club che prepara l'offerta: la richiesta del Napoli
Oltre a Lorenzo Lucca, praticamente messo ufficialmente sul mercato dal Napoli, in questa sessione di gennaio potrebbe partire anche Noa Lang. Non mancano le pretendenti per l'esterno offensivo olandese, sia in Italia che all'estero: dalla Roma al Galatasaray, passando per il Bournemouth. Le ultime sul suo futuro arrivano dal Corriere dello Sport:
"Per Lang, invece, il Galatasaray ci prova e prepara l'offerta. II Napoli chiede 27 milioni per cederlo. L'esterno piace anche al Bournemouth e alla Roma. Il calcio di Gasperini prevede esterni come lui e allora ecco l'idea. La Roma, però, ha già speso 52 milioni per gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, ma Lang piace e se ne discuterà".
