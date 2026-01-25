Ultim'ora Accostato al Napoli, Sky: Maldini vicinissimo alla Lazio, i dettagli

Daniel Maldini è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio. L’operazione tra i biancocelesti e il club proprietario del cartellino è entrata nella fase decisiva, con la chiusura attesa tra la notte e la giornata di lunedì 26 gennaio. Nelle ultime ore si è registrata una forte accelerazione che ha avvicinato in modo concreto le parti all’accordo definitivo.

La formula prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni, che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Se gli ultimi dettagli verranno sistemati tra stanotte e domani mattina, Maldini, che era stato accostato in questa finestra di mercato anche al Napoli, potrebbe partire già lunedì alla volta di Roma per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. A riferirlo è Sky Sport.