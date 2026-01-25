Dopo Giovane almeno un altro acquisto, Sky: un esterno a destra o un attaccante a sinistra
Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli per gli ultimi giorni della sessione di gennaio: "Almeno un altro giocatore arriverà, o un esterno di destra e Juanlu Sanchez del Siviglia, che era stato seguito in estate, può essere un'opzione, o un attaccante a sinistra. Perché quello a destra è arrivato, Giovane (ndr.). Devono capire insieme naturalmente a Conte se veramente intraprende la strada del 3-5-2, visto che Anguissa doveva rientrare, non è rientrato, problemi la schiena.
Si opera Neres, quindi magari gli attaccanti possono essere due in coppia. Giovane può fare anche la seconda punta, non soltanto l'esterno, e quindi rinforzare la fascia a destra visto che non c'è Neres, Politano può fare il quinto, lo possono fare anche Mazzocchi e Di Lorenzo. Ma Di Lorenzo oggi gioca nei tre di dietro, quindi può essere quella opzione. Oppure rimanere con questo sistema di gioco e quindi però andare a trovare di fatto un'alternativa ad Elmas, che può anche giocare a centrocampo".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
