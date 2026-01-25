Giovane-Napoli, Gazzetta: lo stratagemma utilizzato per chiudere il colpo a titolo definitivo

Giovane Santana do Nascimento è ufficialmente il primo acquisto del mercato a saldo zero di gennaio del Napoli. Nell'edizione in edicola oggi, la Gazzetta dello Sport ha riferito qualche dettaglio sull'operazione conclusa tra il club azzurro e l'Hellas Verona spiegando l'escamotage usato dal Napoli per ovviare alle restrizioni imposte dai controlli federali.

“In sostanza, una parte dei tre milioni ottenuti dai prestiti di Lucca al Nottingham e Lang al Galatasaray è stata girata all’Hellas per Giovane. Più una lunga serie di bonus facili che faranno lievitare il prezzo dell’affare che è comunque a titolo definitivo, come riporta la stessa nota ufficiale del club”.