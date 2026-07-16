Accostato al Napoli, Joao Gomes va all'Aston Villa: affare da 40mln

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Accostato al Napoli per diversi mesi, João Gomes non è mai stato realmente vicino a vestire la maglia azzurra. Il centrocampista brasiliano è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League: nella giornata di oggi firmerà con l’Aston Villa, che ha chiuso l’operazione sulla base di 40 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

Il Napoli aveva seguito con interesse il classe 2001 nel corso degli ultimi mesi, ma senza mai bloccare il giocatore in vista dell’estate. Gomes era semplicemente uno dei profili monitorati dalla dirigenza azzurra per rinforzare il centrocampo, senza che la trattativa entrasse mai nel vivo. Il suo futuro sarà dunque al Villa Park, dove inizierà una nuova esperienza nel campionato inglese.