Torna il Napoli giovane: arriveranno solo Under 25, due colpi quasi fatti

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Calciomercato Napoli, la linea verde prende forma: gli azzurri puntano solo su Under 25

Chiamatelo pure il “giovane Napoli”. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il club azzurro è al lavoro per rinnovare profondamente la rosa e abbassare l’età media della squadra. La strategia della società è chiara: i nuovi acquisti dovranno essere rigorosamente Under 25, con l’obiettivo di costruire un gruppo giovane ma allo stesso tempo competitivo.

Favasuli e Zeballos, due colpi in linea con il progetto

Tra i profili seguiti c’è Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 del Catanzaro, per il quale il Napoli avrebbe compiuto importanti passi avanti. Sul giocatore, lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita. Per il giovane esterno sarebbe pronto un contratto fino al 2031 con opzione per un’ulteriore stagione. Per il reparto offensivo, invece, il Napoli sarebbe vicino a Exequiel Zeballos, esterno classe 2002 del Boca Juniors. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro e il calciatore dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Una scelta che conferma la volontà del club di puntare su talenti giovani, con margini di crescita e valore sul mercato. La linea verde non rappresenta soltanto una scelta tecnica, ma anche una strategia economica per costruire una rosa sostenibile nel tempo.