Esuberi costano 30mln per il Napoli: la lista dei partenti e chi costa di più

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Napoli, gli esuberi pesano 30 milioni: Lukaku tra i giocatori più onerosi

Secondo una stima de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato una serie di calciatori in esubero che incidono in modo significativo sui costi della società, per un peso complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Tra i nomi evidenziati figura anche Romelu Lukaku, il cui ingaggio rappresenta una delle voci più rilevanti del bilancio azzurro: il centravanti belga costa infatti al club circa 11,5 milioni di euro lordi, nonostante i vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita.

Il monte ingaggi degli esuberi e il nodo giovani

Oltre a Lukaku, nell’elenco figurano altri giocatori come Milinkovic-Savic, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Ngonge e Cheddira, oltre a diversi giovani rientrati dalle esperienze in Serie C. Una situazione che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già illustrato pubblicamente nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il Napoli sarebbe penalizzato anche dall’assenza di una seconda squadra, strumento che permetterebbe una gestione più efficace dei giovani talenti. Una soluzione su cui la società potrebbe riflettere per organizzare meglio il percorso di crescita dei propri prospetti.