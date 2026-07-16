Zeballos sta per firmare con il Napoli: il nome di chi gli farà posto

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Ultime calciomercato Napoli, Zeballos sempre più vicino: Noa Lang il principale candidato all’uscita

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe ormai in pugno Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 del Boca Juniors. L’accordo con il calciatore argentino e il suo entourage sarebbe già stato definito sulla base di un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Per anticipare la scadenza del contratto con il club argentino, gli azzurri sarebbero pronti a versare un indennizzo da 9 milioni di euro, avvicinandosi così alla chiusura dell’operazione.

Zeballos in arrivo, Noa Lang verso l’addio

L’arrivo del talento argentino, però, richiederebbe necessariamente alcune cessioni per ridurre il numero di elementi nel reparto offensivo. Il principale indiziato a lasciare Napoli sarebbe Noa Lang, arrivato da poco ma già al centro delle valutazioni di mercato. Il possibile doppio movimento, con l’ingresso di Zeballos e la partenza dell’esterno olandese, avrebbe un effetto positivo anche sul monte ingaggi, obiettivo che la società azzurra intende perseguire. Il Napoli punta quindi a rinnovare il settore offensivo, inserendo giovani di prospettiva e mantenendo sotto controllo i costi della rosa.