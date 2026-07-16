Allegri aspetta Rabiot: la risposta del Milan sul francese

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Rabiot-Napoli, pista possibile ma il Milan non apre alla cessione

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan recentemente accostato anche al Napoli, dove potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri, suo grande punto di riferimento. Tra il francese e l’allenatore azzurro c’è infatti un rapporto consolidato, nato durante l’esperienza condivisa alla Juventus. Nonostante le voci di mercato, però, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim considera Rabiot una pedina fondamentale e lo attende a Milanello al termine della tournée in Australia e Indonesia, insieme al compagno di nazionale Mike Maignan.

Il Milan blinda Rabiot: nessuna intenzione di cederlo

Durante la trasferta internazionale, sia Rabiot sia Maignan hanno evitato di commentare le voci sul proprio futuro. Entrambi sono molto apprezzati da Amorim, che li considera due titolari importanti per il progetto rossonero. Il portiere è legato al Milan fino al 2031, mentre il centrocampista ha un contratto valido fino al 2028. La società, inoltre, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di due dei giocatori più positivi della scorsa stagione. Eventuali acquirenti dovranno quindi trattare direttamente con il club, che non intende applicare sconti per due elementi ritenuti centrali dentro e fuori dal campo.