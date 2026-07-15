Napoli-Favasuli, Schira: "C'è l'accordo fino al 2031 più opzione!"

Napoli-Favasuli, Schira: "C'è l'accordo fino al 2031 più opzione!"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Schira: accordo tra Napoli e Favasuli, azzurri in vantaggio per il terzino del Catanzaro.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la corsia destra. Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club azzurro avrebbe raggiunto un'intesa di massima con Costantino Favasuli, individuato come uno dei principali obiettivi per il ruolo di terzino destro. L'accordo con il calciatore rappresenta un passo importante, anche se resta ancora da trovare quello definitivo con il Catanzaro.

"Napoli in pole per il terzino del Catanzaro"

"Accordo di principio tra Napoli e Costantino Favasuli per un contratto fino al 2031 più opzione per il 2032. Il Napoli ora è in testa alla corsa per cercare di ingaggiare il terzino destro del Catanzaro".