Favasuli a un passo e Mazzocchi verso l'addio: la cifra per l'esterno

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Calciomercato Napoli vicino a Favasuli: il classe 2004 del Catanzaro può diventare il vice Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe a un passo da Costantino Favasuli, esterno destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro, individuato come nuovo rinforzo per la fascia. Il giovane calciatore rappresenterebbe il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo, con la società azzurra pronta a puntare su un investimento in prospettiva. L’arrivo di Favasuli potrebbe inoltre aprire alla partenza di Pasquale Mazzocchi, destinato a lasciare spazio nelle gerarchie della rosa.

Un investimento per il futuro della fascia destra

L’operazione dovrebbe concretizzarsi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro e rientrerebbe nella strategia del Napoli di valorizzare giovani talenti con margini di crescita. Favasuli, reduce da una stagione positiva con il Catanzaro, avrebbe così l’opportunità di compiere il salto di categoria e misurarsi con il calcio di vertice. A favorire la trattativa ci sarebbe anche il rapporto tra le parti: il suo agente è Mario Giuffredi, già vicino a diversi giocatori azzurri. Il Napoli potrebbe quindi accelerare in qualsiasi momento per assicurarsi uno dei profili più interessanti emersi nell’ultima annata del calcio italiano.