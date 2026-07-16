Lukaku in uscita? Pressing dalla Turchia e lui apre all'addio

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Lukaku, possibile addio al Napoli: Fenerbahce in vantaggio per il futuro del belga

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Romelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli e lasciare spazio a un’importante riduzione del monte ingaggi della società azzurra. Il centravanti belga, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Turchia, a patto che arrivino condizioni economiche considerate vantaggiose. A confermare questa disponibilità sarebbero alcune persone vicine al giocatore, che avrebbero raccolto la volontà dell’attaccante di valutare una nuova esperienza lontano dall’Italia.

Lukaku pronto a valutare la pista turca

Sul mercato turco, al momento, il Fenerbahce sembrerebbe essere in una posizione di vantaggio rispetto al Besiktas, altro club interessato al profilo del centravanti. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, ora che Lukaku ha concluso anche la sua esperienza al Mondiale e può concentrarsi sulle decisioni per il futuro. Per il Napoli, un’eventuale partenza del belga rappresenterebbe un’opportunità per alleggerire i costi della rosa, mentre il giocatore potrebbe prendere in considerazione una nuova sfida professionale dopo l’esperienza in azzurro.