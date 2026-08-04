Accostato al Napoli, Molina può tornare in Serie A: offerta Roma all'Atletico
Nahuel Molina potrebbe presto tornare protagonista in Serie A. L'ex terzino dell'Udinese, già accostato al Napoli nelle scorse settimane di mercato, è finito nel mirino della Roma, che sta cercando un rinforzo sulla fascia destra. Il laterale argentino, attualmente di proprietà dell'Atletico Madrid, rappresenta un'alternativa concreta dopo le difficoltà incontrate dai giallorossi nella trattativa per Read del Feyenoord.
La Roma accelera: offerta da 17 milioni per Molina
Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il club capitolino avrebbe presentato all'Atletico Madrid un'offerta da 17 milioni di euro, bonus inclusi, per acquistare Molina. Nelle prossime ore la Roma proverà a trovare l'intesa definitiva sia con la società spagnola sia con il calciatore argentino. L'operazione potrebbe quindi entrare nel vivo e riportare in Italia uno dei protagonisti dell'Udinese di qualche stagione fa.
La Roma ha presentado una oferta de 17 millones de euros en total, incluyendo bonus, por Nahuel Molina.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 4, 2026
En las próximas horas, el club giallorosso buscará alcanzar un acuerdo definitivo con el jugador argentino del Atlético de Madrid sobre los términos contractuales. pic.twitter.com/OVfzTeccdF
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