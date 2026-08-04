Accostato al Napoli, Molina può tornare in Serie A: offerta Roma all'Atletico

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Molina vicino al ritorno in Italia: la Roma offre 17 milioni all'Atletico Madrid.

Nahuel Molina potrebbe presto tornare protagonista in Serie A. L'ex terzino dell'Udinese, già accostato al Napoli nelle scorse settimane di mercato, è finito nel mirino della Roma, che sta cercando un rinforzo sulla fascia destra. Il laterale argentino, attualmente di proprietà dell'Atletico Madrid, rappresenta un'alternativa concreta dopo le difficoltà incontrate dai giallorossi nella trattativa per Read del Feyenoord.

La Roma accelera: offerta da 17 milioni per Molina

Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il club capitolino avrebbe presentato all'Atletico Madrid un'offerta da 17 milioni di euro, bonus inclusi, per acquistare Molina. Nelle prossime ore la Roma proverà a trovare l'intesa definitiva sia con la società spagnola sia con il calciatore argentino. L'operazione potrebbe quindi entrare nel vivo e riportare in Italia uno dei protagonisti dell'Udinese di qualche stagione fa.