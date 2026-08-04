Lang-Ajax, Moretto conferma: "E' nella lista dei Lancieri"

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Moretto conferma l'interesse dell'Ajax per Lang: il futuro dell'esterno resta in bilico.

Il futuro di Noa Lang continua a essere incerto. L'esterno offensivo olandese è attualmente al lavoro nel ritiro di Castel di Sangro, dove sta cercando di convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Parallelamente, però, proseguono le voci di mercato che lo accostano a un ritorno in Eredivisie, con l'Ajax che monitora con attenzione la situazione.

Moretto: "Noa Lang è nella lista degli obiettivi dell'Ajax"

Nel corso di un intervento sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante azzurro: "Noa Lang in uscita? Sì, diciamo che la verità... La notizia che vi diamo oggi è che Noa Lang rientra nella lista dell'Ajax: l'Ajax segue Noa Lang, lo conosce molto bene e vedremo cosa può succedere. Vedremo prima la volontà di Noa Lang e poi la possibile offerta dell'Ajax. Ma la verità è che Noa Lang è nella lista degli obiettivi dell'Ajax".