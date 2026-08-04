Ultim'ora Napoli-Badiashile, accordo col Chelsea a un passo! Formula e cifre dell'operazione

vedi letture

Napoli vicino a Badiashile: definita la formula, manca solo l'intesa definitiva con il Chelsea.

Il Napoli accelera per Benoît Badiashile ed è ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il club azzurro e il Chelsea sarebbero vicinissimi a trovare l'intesa definitiva sulla formula del trasferimento del difensore francese. Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e ora attende soltanto il via libera tra le due società per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Prestito oneroso con diritto di riscatto: i dettagli dell'intesa

L'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Napoli avrebbe messo sul tavolo 3 milioni di euro per il prestito, mentre il Chelsea sarebbe pronto ad accettare un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Le parti sono ormai ai dettagli e, salvo sorprese, Badiashile è destinato a diventare il primo rinforzo per la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri.