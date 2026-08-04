Clamoroso retroscena Lindstrom: per lo Schalke aveva rinunciato a più di metà ingaggio. Ed ora?

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Saltato il trasferimento di Lindstrom allo Schalke: ecco cosa è successo davvero.

Jesper Lindstrom resta un giocatore del Napoli dopo il clamoroso naufragio della trattativa con lo Schalke 04. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il danese sta usufruendo di due giorni di permesso concessi dal club azzurro dopo il mancato trasferimento in Germania. L'operazione sembrava ormai definita, con le visite mediche già sostenute e gli accordi praticamente completati, ma nelle ultime ore la situazione è improvvisamente cambiata, facendo sfumare il passaggio al club di Gelsenkirchen.

Il retroscena sull'affare saltato

Secondo la ricostruzione di Tuttomercatoweb, Napoli e Schalke avevano trovato un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Per favorire il trasferimento, Lindstrom aveva anche rinunciato alla mensilità di luglio e a circa 1,7 milioni di euro del proprio ingaggio. Successivamente il Napoli avrebbe proposto alcune modifiche all'accordo, mentre lo Schalke, nel frattempo, ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Dejan Ljubicic e Robin Gosens, rivedendo così le proprie priorità di mercato. Nonostante il successivo passo indietro del club azzurro, la società tedesca ha deciso di interrompere definitivamente la trattativa.

Ora Lindstrom dovrà valutare nuove opportunità di mercato. In Danimarca non mancano gli estimatori, a partire dal Brondby, il club in cui è cresciuto, ma un eventuale ritorno in patria comporterebbe per il giocatore un sacrificio economico ancora maggiore rispetto a quello già accettato per trasferirsi allo Schalke.