Arezzo, il ds Cutolo annuncia: "Prossimo l'ufficialità del ritorno di Iaccarino"

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Arezzo, Cutolo annuncia novità di mercato: uscite, nuovi arrivi e ritorno di Iaccarino.

L'Arezzo continua a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione di Serie B dopo la promozione conquistata lo scorso anno. Il direttore sportivo Aniello Cutolo ha fatto il punto sulle strategie del club toscano, tra operazioni in uscita e nuovi innesti per completare una rosa già rinforzata con dieci acquisti, considerati dalla società elementi in grado di alzare il livello del gruppo e portare maggiore mentalità.

Cutolo: "Iaccarino tornerà dal Napoli, non svenderemo i nostri giocatori"

Intervistato da amarantomagazine.it, il ds dell'Arezzo ha aggiornato il fronte degli arrivi: "Nelle prossime ore conto di ufficializzare il ritorno di Iaccarino dal Napoli e gli arrivi di Leone e Di Bitonto dal Sassuolo. Poi vorrei mettere in rosa un altro difensore centrale, over o under, per completare il reparto: abbiamo visto la scorsa stagione che gli infortuni e le squalifiche possono indirizzare la stagione e non voglio correre il rischio di trovarmi con una rosa corta, fermo restando che per gli over c’è il tetto di 18 giocatori. Viviani? Per adesso è andato molto bene, valuteremo a fondo il da farsi".