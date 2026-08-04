Ufficiale Bari, arriva Esposito dal Napoli: il nuovo talento azzurro girato in prestito

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Mattia Esposito passa al Bari in prestito dal Napoli: il giovane talento approda in Serie B.

Il Bari ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Esposito dal Napoli. Il giovane fantasista classe 2008 si trasferisce in biancorosso con la formula del prestito e ha già raggiunto i nuovi compagni per mettersi a disposizione dell'allenatore Massimo Rastelli. Un'operazione che permetterà al talento napoletano di proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico.

Esposito, dal settore giovanile del Sorrento al salto tra i professionisti

La SSC Bari ha comunicato: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Esposito (10.06.08, Napoli); il fantasista ha raggiunto i nuovi compagni per mettersi a disposizione di mister Rastelli."

Dopo la formazione nel settore giovanile del Sorrento, Esposito ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia del club campano nella stagione 2024/25, realizzando anche il suo primo gol ufficiale a soli 17 anni. Nell'ultima annata ha trovato continuità in Serie C, collezionando 27 presenze con il Sorrento e confermando le proprie qualità tecniche. Ora per il giovane azzurro inizia una nuova esperienza con il Bari, chiamato a proseguire il suo percorso di crescita.