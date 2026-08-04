Caso Lindstrom, possibile battaglia legale tra Napoli e Schalke: lo scenario

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Lindstrom-Schalke, tensione alta dopo il trasferimento sfumato: possibile ricorso in tribunale

La trattativa tra Napoli e Schalke 04 per il trasferimento di Jesper Lindstrom rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso. Il giocatore danese, arrivato in Germania per completare il passaggio al club tedesco, non ha mai firmato il contratto e l'operazione è clamorosamente saltata. Dopo il comunicato diffuso dal Napoli nella giornata di ieri, i rapporti tra le due società sono diventati molto tesi, con entrambe le parti che si accusano di aver modificato gli accordi iniziali.

Lindstrom-Schalke, possibile contenzioso legale: il Napoli si ritrova un esubero in più

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non è esclusa la possibilità che la vicenda possa finire nelle aule di tribunale. Lo Schalke sostiene che il Napoli abbia cambiato le condizioni dell'intesa, mentre il club azzurro respinge le accuse e considera chiusa la questione. Per il direttore sportivo Giovanni Manna si presenta così un nuovo problema da risolvere sul mercato: Lindstrom resta infatti un elemento in più da sistemare nella rosa, mentre l'altra uscita programmata, quella di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, è andata regolarmente a buon fine.