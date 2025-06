ADL sta per piazzare un’altra cessione: Caprile a un passo dall’addio

vedi letture

Non solo il Betis che ha appena riscattato Natan. Anche il Cagliari sta per riscattare Elia Caprile dal Napoli per 8 milioni circa. Questa la cifra fissata a gennaio per la cessione a titolo definitivo del portiere che ha giocato la seconda parte di stagione in Sardegna. Questione di giorni e a quanto ho pare anche l'ex Bari porterà nelle casse del club azzurro un'altra parte di tesoretto per il mercato in entrata.



Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli è questione di giorni per il riscatto di Caprile che dunque è pronto a lasciare Napoli con il club azzurro che, aspettando il rinnovo di Meret, lavora ora all’arrivo di un nuovo dodicesimo considerando che Scuffet tornerà al Cagliari. Tra i giocatori accostati al Napoli c'è Suzuki del Parma.