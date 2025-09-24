Ag. Cheddira: "A buon punto con l'Udinese, poi Conte ha stoppato tutto. Sul Sassuolo..."

Walid Cheddira ha segnato contro l'Inter la prima rete in maglia Sassuolo ha riaperto la partita a San Siro. L'agente del giocatore, Bruno Di Napoli, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare del ragazzo di proprietà del Napoli.

Come lo ha sentito dopo il gol contro l'Inter?

"Fare gol a San Siro è una bella soddisfazione anche se non è servito purtroppo a portare punti. Siamo contenti comunque di come ha iniziato a livello personale Walid, anche se è solo l'inizio. Il ragazzo si è presentato nel migliore dei modi. Al di là del gol, anche con la Lazio è entrato con lo spirito giusto. Ha trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, l'allenatore ha detto di apprezzarlo sia come giocatore che come ragazzo. Walid lo conosco, è una garanzia da questo punto di vista".

Ci racconta come è nata la trattativa dopo che è tramontata quella con l'Udinese?

"Con l'Udinese eravamo a buon punto, poi dopo l'infortunio di Lukaku l'allenatore Antonio Conte ha chiesto di bloccarlo in attesa che arrivasse un sostituto. Poi sapete com'è il mercato, le cose cambiano in fretta, ma fortunatamente si è aperta la possibilità di andare al Sassuolo. Parliamo di una squadra alla quale puntavamo ad andare noi per primi nei mesi scorsi, ancora quando giocava in Serie B. Perché è una società seria, ambiziosa, importante. Quando è arrivata la chiamata non ci abbiamo pensato due volte".

Questo diritto di riscatto è una motivazione in più per fare bene?

"Assolutamente, può essere una motivazione ulteriore. Negli ultimi anni non eravamo mai riusciti ad inserire il diritto di riscatto, questa volta sì. Walid è un ragazzo che sa dare sempre il massimo e lo farà anche stavolta".

I suoi prossimi obiettivi?

"Il suo obiettivo è quello di riconfermarsi per quello che aveva già fatto vedere in Italia. In Serie A nella seconda parte di stagione vissuta al Frosinone aveva contribuito in maniera importante ai risultati sfiorando una storica salvezza. Ora cerca la salvezza con il Sassuolo, vuole crescere e magari riconquistare la Nazionale".