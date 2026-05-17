Alajbegovic, l'intermediario: "Non ci sono accordi con nessuno! Alla sua famiglia interessa molto l'Italia"
"Si tratta di un giocatore giovane, di talento, di grande potenzialità e prospettiva, si fa notare per il suo gioco e la sua velocità".
Miralem Pjanic, ex centrocampista e intermediario di mercato per Kerim Alajbegovic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro dell'atttaccante bosniaco che piace molto a Napoli e Roma: "Sarebbe ideale per il gioco di Gasperini? "Sì, in effetti sto lavorando con il papà di Kerim, Semin, che è il procuratore. Si tratta di un giocatore giovane, di talento, di grande potenzialità e prospettiva, si fa notare per il suo gioco e la sua velocità. Vede molto la porta.
Piace a molti club, ma devo dire per onestà che al momento non ci sono accordi con nessuno. La sua famiglia guarda da vicino l’Italia, un Paese che interessa molto. Vedremo cosa succederà alla fine, comunque non voglio sbilanciarmi per adesso".
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