Voci fitte su Sarri, ma occhio a Lotito: ha contratto fino al 2028 con la Lazio

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Il futuro di Maurizio Sarri continua a essere uno dei temi più caldi del mercato allenatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il tecnico toscano e la Lazio sarebbe ormai vicino alla conclusione, mentre cresce sempre di più il richiamo di un possibile ritorno al Napoli.

La rosea racconta infatti di una situazione ormai ai limiti della rottura: “Se non è addio pochissimo ci manca”. Sarri sarebbe “sempre più attratto da un ritorno al Napoli”, mentre il club biancoceleste starebbe già iniziando a valutare le possibili alternative per la panchina, con i nomi di Raffaele Palladino e Runjaic tra i profili monitorati.

In casa Lazio, dunque, sarebbe già iniziata la programmazione del futuro, anche se resta da affrontare il nodo legato al contratto dell’allenatore. Sarri è infatti legato alla società romana fino a giugno 2028 con un accordo da circa 3 milioni netti a stagione, una situazione che richiederà inevitabilmente un confronto diretto tra le parti.

La Gazzetta sottolinea come “il contratto che lo lega al club fino a giugno 2028 non può essere risolto come se niente fosse” e che sarà necessario capire le reali intenzioni del presidente Claudio Lotito